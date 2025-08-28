María Segura: "Poder retirarme con la primera victoria de España en un Mundial, ha sido un sueño cumplido"

43 años ha tardado España en estar presente en un Mundial de Vóley Femenino y se despide haciendo historia al igual que lo hace su capitana, María Segura. Como si de un guion perfecto se tratase, María ha firmado su retirada del Voleibol a los 33 años conquistando la primera victoria de España en un Mundial y acabando como máxima anotadora del equipo.
Un día muy emotivo y especial que quedará grabado en la memoria y en el corazón de nuestra capitana: "Ha sido un sueño cumplido, mejor no se podía pedir. Hemos jugado como nunca. Desde el principio el equipo ha salido a muerte, hemos seguimos muy bien la táctica que hemos preparado desde el cuerpo técnico y es espectacular porque todo el mundo está alabando que es un placer vernos jugar".
"Fue una pena que se nos escapará Canadá porque habríamos pasado de grupo pero creo que ahora la gente sabe lo que somos España y nos van a respetar de tú a tú. Hemos puesto esa base para que las generaciones de abajo se crean que pueden hacer cosas grandes", asegura.