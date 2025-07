Mari Boya gana su primera carrera de F3: "Me he criado viendo a Fernando Alonso y eso me enganchó a este deporte"

Mari Boya ha conseguido este fin de semana conquistar su primera victoria en Fórmula 3 en el Gran Premio de Silverstone, bajo un diluvio que no fue un impedimento para el leridano que ya se coloca como el cuarto clasificado del campeonato con 85 puntos. Este lunes el piloto español de 21 años se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos como ha vivido este logro en su carrera: "Ha sido un fin de semana con muchas emociones y estoy super contento".

Para conocerlo un poco más, José María nos ha contado como nació su pasión por este deporte: "Ningún familiar mío se había dedicado al mundo del motor pero recuerdo de pequeño que toda mi familia era apasionada a la Fórmula 1 y en especial a la época de Fernando Alonso, básicamente me he criado viendo las carreras de él y creo que eso es lo que me enganchó a este deporte".

"Desde que eres pequeño no sabes cual es el camino apropiado para llegar a la Fórmula 1, ahora si tengo claro cual es el camino que tengo que seguir si quiero llegar. Poderme adentrar a la estructura de Campo Racing que tiene estructura hasta la Fórmula 2 me ayuda y me aspira confianza para poder llegar a ese sueño", explica.

Boya forma parte del equipo de Aston Martin, que le ha permitido acercarse a su ídolo: "Poder compartir tiempos con Fernando después de las carreras en el hospitality de Aston Martin es algo que estoy agradeciendo un montón por tener estas experiencias. Hablamos de situaciones de carreras y las comentamos".

El piloto sueña con llegar a la Fórmula 1 y con esta dinámica parece que el sueño está cada día más cerca de ser cumplido: "De momento no es mi objetivo, es mi sueño. Considero que estoy en un buen momento y lo que está en mi mano tengo que hacer lo mejor posible que de momento es acabar esta Fórmula 3 de la mejor manera y cualquier oportunidad que se me de aprovecharla al máximo".