Marcel Granollers: "En la Copa Davis el grupo es lo que hace ganar eliminatorias"

España lo ha vuelto a hacer, como ya hiciera en Marbella donde rubricó la mayor remontada de su historia en la Copa Davis para alcanzar esta fase final, ahora ha tirado de épica en los cuartos de final frente a República Checa y firma otra remontada que certifica el pase a las semifinales del torneo por primera vez desde 2019, cuando levantó su última 'ensaladera'.

Munar, Martínez y Carreño, que ya firmaron la primera remontada, esta vez han estado acompañados de la exigencia y experiencia de Marcel Granollers, que se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche tras la victoria: "Estamos contentos, hemos demostrado que somos un equipo competitivo. Hoy era una eliminatoria realmente complicada".

A sus 39 años, Granollers, ganador de dos Grand Slam en dobles, lideró el equipo y David Ferrer como capitán del equipo español lo ha valorado como el mejor doblista del mundo: "Le agradezco las palabras pero no me siento así, siento que todos los jugadores del equipo somos importantes y necesitamos a todos. Yo estoy aquí gracias a los que han ganado las eliminatorias anteriores. David nos ha transmitido esa confianza, hace un trabajo muy bueno".

El equipo se ha resarcido de esa mala noticia que tuvieron al inicio de la competición con la baja de Alcaraz: "Es normal que cuando falle un jugador como Carlos se hable, es una baja muy importante para nosotros, nuestro mejor jugador y el mejor jugador del mundo. En la Copa Davis el grupo es lo que hace ganar eliminatorias, esa unión te hace salir de situaciones difíciles, juegas por ellos. Somos currantes del tenis, todos los que estamos aquí tenemos buena carrera".

Marcel está viviendo el mejor año de su vida a nivel deportivo con la consecución de su primer Grand Slam en dobles de Roland Garros y ahora sueña con levantar su cuarta 'ensaladera': "Con mi edad no es fácil ser convocado con tu país para la Copa Davis, sería especial por el momento que estoy viviendo y por el grupo que hemos formado pero todas las que he vivido tienen un recuerdo en mi corazón imborrable".