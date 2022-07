Manzano, jugador del Olot: "Me ha impresionado Pedri, aparece por todos lados"

El Barça de Xavi Hernández fue superior al Olot de Tercera RFEF e hizo méritos para lograr el triunfo, este miércoles en el primer amistoso de pretemporada, pero no supo traducir su superioridad en tantos y acabó con un empate insuficiente. En frente ha destacado el jugador local Jaime Manzano que es seguidor del Barça pero hoy no: "Soy un poco culé, pero hoy no tocaba".

"Destaca el cambio que supone jugar ante un equipo de primera y del nivel del Barça: "Lo hemos pasado mal, tienen mucha velocidad de balón, juegan a un toque". En cuanto a jugadores destaca a dos: "Me han gustado mucho Pablo Torre y Pedri que aparecía por todos lados"

"Le he hecho una falta a Pablo Torre, no se ha enfadado, menos mal que no se la he hecho a Kessie", bromea el futbolista.