Manu Fajardo: "Antony está en el Real Betis porque ha sido su voluntad"

El Real Betis ha llenado de ilusión a su afición en este mercado de fichajes. Tras una temporada que quedará en la historia del Real Betis con la disputa de su primera final europea, uno de los jugadores que hicieron posible el gran rendimiento del equipo como fue Antony, vuelve y firma hasta 2030.

El año pasado llegó en calidad de cedido por el Manchester United y era el gran objetivo de este mercado de fichajes. A contra reloj, Antony fue inscrito por el Betis y estará las próximas 5 temporadas en el equipo que tanto amor le ha mostrado, ejemplo de ello ha sido su presentación y la locura que se ha desatado en su llegada a Sevilla.

Manuel Fajardo, director deportivo del Real Betis, se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche tras este cierre de mercado: "Hacemos sentir al jugador que el Betis es un club diferente y es algo que ponen en valor después de malas experiencias en otros clubes. En el Betis por encima de todo están las personas y de ahí el amor que ha sentido Antony por el equipo, la gente y la ciudad".

El Betis no era el único club interesado en el jugador, ya que el Bayern planteaba una oferta económica superior e incluso el equipo de Cristiano Ronaldo: "Si está en el Real Betis es porque su voluntad ha sido esta desde el minuto 1 hasta el final. Nunca tuvimos la preocupación porque entrara en la operación un tercer club porque su gente es de palabra".

"Cuando ves a la gente que está feliz, cuando ves a tantos niños desde las 9 de la mañana en la puerta de un restaurante y te da las gracias... No hay nada más bonito en la vida que hacer feliz a la gente", explica. Otra incorporación de última hora ha sido la de Amrabat, que llegó a sonar para el Sevilla: "Era un fichaje que estábamos trabajando, de muchísimo nivel y jerarquía, pero hasta que no esté firmado, no se puede dar por hecho".

El que no se ha incorporado finalmente al Betis ha sido Dani Ceballos, que durante el verano ha dejado algún guiño al equipo andaluz: "Tengo relación con Dani y durante el mercado ha habido conversaciones, pero cuando su nombre ha estado encima de la mesa no hemos podido afrontar la operación por cuestión económica".