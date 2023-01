Machín: "Espero que sea un punto de inflexión para que el equipo vea que es competitivo"

El Cádiz y el Elche han empatado a un gol en el partido que les ha medido en el estadio Nuevo Mirandilla. El conjunto gaditano se adelantó en el marcador en un tiro potente desde la frontal del uruguayo Brian Ocampo (m.6). El argentino Ezequiel Ponce cabeceó a gol un centro desde la izquierda para empatar el partido (m.80). El entrenador de los ilicitanos, Pablo Machín pasa por Radioestadio noche.

"Es la realidad. Hemos jugado los dos equipos con la idea de conseguir los 3 puntos y nos hemos llevado uno. Esperemos que sea un punto de inflexión para que el equipo vea que es competitivo", señala el técnico que explica el motivo por el que han vuelto a empezar con un gol en contra demasiado pronto: "Se repite la historia. Contra el Celta fue similar. Lo que tengo claro es que el equipo quiere pero quizá la sobre presión por la situación impide que desarrollen lo que llevan dentro. Cometemos errores impropios de su categoría como jugadores".

"La presión la debemos asumir. Hay mucha gente detrás a la que queremos hacer felices. Todavía queda tiempo y no nos tenemos que obsesionar con la clasificación. Yo he dicho a los jugadores que no nos ayuda mirar la clasificación", añade Machín que espera que llegue algún jugador "este mes de enero". Confiesa que "cree en el proceso y no voy a permitirme no hacer todo lo bien que pueda mi trabajo".