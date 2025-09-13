en radioestadio noche

Luismi López Soriano: “El pueblo nepalí está esperanzado tras el cambio de gobierno”

Desde Nepal, Luismi López Soriano ha relatado cómo se ha vivido la reciente revuelta social que ha derivado en la dimisión del gobierno. A pesar de la violencia, ha asegurado que el país mira al futuro con optimismo. Acompaña a Carlos Soria, quien a sus 86 años busca otro ochomil.

Luismi López Soriano, compañero de expediciones del alpinista Carlos Soria, ha contado desde Nepal los recientes acontecimientos que han sacudido al país asiático. “La gente estaba muy, muy cansada de este gobierno. Y aquí ven una nueva luz de esperanza”, ha afirmado tras las revueltas sociales que provocaron la dimisión del ejecutivo nepalí.

El detonante fue el intento de censura en redes sociales por parte del gobierno, lo que generó una respuesta masiva de la generación más joven. “Esta generación Z es la que más se ha opuesto al gobierno”, ha explicado Luismi, quien ha añadido que la represión fue dura, con uso de fuego real y más de 20 fallecidos. Sin embargo, ha asegurado que “el resultado final la gente lo ve con muchísimo optimismo y esperanza”.

López Soriano ha destacado la resiliencia del pueblo nepalí, acostumbrado a superar adversidades como el terremoto que devastó el país años atrás. “La gente había perdido todo y todavía mantenía esa sonrisa”, ha recordado.

En cuanto a su expedición, ha informado que están a punto de iniciar el ascenso al Manaslu junto a Carlos Soria, quien, con 86 años, mantiene intacta su pasión por la montaña. “Está muy fuerte físicamente y con muchísima motivación”, ha dicho. El objetivo es homenajear los 50 años del primer ochomil español, completando así otro paso en la histórica carrera del veterano alpinista.

