Luismi López Soriano: “El pueblo nepalí está esperanzado tras el cambio de gobierno”

Luismi López Soriano, compañero de expediciones del alpinista Carlos Soria, ha contado desde Nepal los recientes acontecimientos que han sacudido al país asiático. “La gente estaba muy, muy cansada de este gobierno. Y aquí ven una nueva luz de esperanza”, ha afirmado tras las revueltas sociales que provocaron la dimisión del ejecutivo nepalí.

El detonante fue el intento de censura en redes sociales por parte del gobierno, lo que generó una respuesta masiva de la generación más joven. “Esta generación Z es la que más se ha opuesto al gobierno”, ha explicado Luismi, quien ha añadido que la represión fue dura, con uso de fuego real y más de 20 fallecidos. Sin embargo, ha asegurado que “el resultado final la gente lo ve con muchísimo optimismo y esperanza”.

López Soriano ha destacado la resiliencia del pueblo nepalí, acostumbrado a superar adversidades como el terremoto que devastó el país años atrás. “La gente había perdido todo y todavía mantenía esa sonrisa”, ha recordado.

En cuanto a su expedición, ha informado que están a punto de iniciar el ascenso al Manaslu junto a Carlos Soria, quien, con 86 años, mantiene intacta su pasión por la montaña. “Está muy fuerte físicamente y con muchísima motivación”, ha dicho. El objetivo es homenajear los 50 años del primer ochomil español, completando así otro paso en la histórica carrera del veterano alpinista.