Luis de la Fuente: "A Lamine Yamal hay que darle tranquilidad y prudencia"

Luis de la Fuente ha sido protagonista este lunes en Radioestadio Noche, donde ha repasado toda la actualidad del fútbol y la selección española a pocos días de ofrecer una nueva lista de convocados para los partidos de clasificación para el Mundial que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Con la temporada recién comenzada, se espera que el seleccionador no haga importantes cambios en lo que a la convocatoria respecta, pero nombres como los de Joan García o Álvaro Morata sobrevuelan desde hace meses por en el entorno de la selección.

Quien no estará es el actual Balón de Oro, Rodri Hernández, que vuelve a sufrir una lesión que no le permite volver. Algo que sí podría hacer Dani Carvajal, recuperado de su grave lesión de rodilla y pieza clave para De la Fuente en la pasada Eurocopa. "Que vayan con calma, lo importante es estar tranquilo y seguro. Lo que quiero es que estén disponibles para el Mundial", explica.

Y en clave Balón de Oro es imposible no preguntar al seleccionador por Lamine Yamal. El joven jugador del Barça es uno de los grandes favoritos a llevarse el galardón a sus solo 18 años, aunque De la Fuente también se deshace en elogios hacia Fabián, el otro español nominado.

"Lamine es un futbolista que va a hacer historia. Hay que darle tranquilidad, prudencia... Formando personas antes que futbolistas", dice De la Fuente sobre un futbolista que en los últimos meses también ha sido protagonista por lo extradeportivo.

¿Irá Joan García?

El de Joan García es otro de los nombres que va a marcar los debates previos a la convocatoria. De la Fuente le conoce bien y ya le convocó cuando estaba en la sub 21, aunque no lo ha hecho aún en la absoluta. ¿Puede su llegada al Barcelona llevarle a la selección?

"Yo no miro el club de origen del futbolista (…) A la selección vendrá quien creamos que tenga que venir (…) Tenemos seis porteros españoles que están entre los diez mejores del mundo. Tenemos la certeza de que con los que traigamos vamos a acertar", explica.

La polémica sobre Gonzalo

También ha hablado De la Fuente de Gonzalo García, el joven delantero del Real Madrid que se convirtió en la sensación del Mundial de Clubes con sus goles y que puso su nombre encima de la mesa del debate de los seleccionables. El seleccionador dijo entonces que tenía que "hacer algo de mili", lo que generó todo tipo de reacciones.

"El que no quiera entenderlo es porque no le interesa (…) Es muy buena noticia para el fútbol español, pero estos jóvenes tienen que trabajar muchísimo porque hay una selección muy buena que no es nada fácil desbancar (…) Tiene que ser un aliciente para él saber que está en nuestro radar".