Luis Fernández, sobre Lamine: "El no recibir el Balón de Oro afecta, ayer todo el mundo lo esperaba y no lo vimos"

El día después, el post partido de Barcelona y PSG, un recital de dos de los mejores equipos del mundo que finalmente se fue para el lado francés en el minuto 90 de partido. Un encuentro cargado de bajas por ambos equipos y con grandes estrellas, aunque algunas relucieron más que otras.

Para valorar este encuentro se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche Luis Fernández, exfutbolista francés, exentrenador del PSG y ahora analista en Bein Sports: "Lamine empezó ayer el partido muy bien pero después no le he visto darle a su equipo esa calidad que tiene. El no recibir el Balón de Oro afecta pero todavía tiene la juventud y la calidad de conseguirlo, ayer todo el mundo lo esperaba y no lo vimos claro".

"Pedri estuvo con más actividad en el centro del campo pero después hay un equipo como el PSG que es muy difícil para jugar contra ellos. El equipo de Luis Enrique ha hecho un trabajo de maravilla, han puesto al equipo de pie y han hecho a un equipo con ganas, con actitud. Es un trabajo que se ha hecho con jugadores que admiten esto", señala.

"Ambos equipos tenían bajas, el Barça en los 30 primeros minutos estaba mejor que el PSG pero cayó y van a tener que renovar. El PSG el año pasado empezó a ser bueno a partir del mes de enero, por eso a esta Barça no hay que condenarlo porque hay calidad y potencial. El Barça puede estar arriba en la liga de campeones", explica.

Una de las grandes bajas del PSG de Luis Enrique fue Ousmane Dembélé, el Balón de Oro: "En los primeros meses se criticó a Dembélé porque no estaba en su mejor momento y yo lo defendía. Luis Enrique ha conseguido cambiarlo de sitio, le ha ayudado mucho y en la segunda parte de la Champions fue magistral. Para mi mereció el Balón de Oro".