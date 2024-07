El luchador Joel Álvarez prepara su vuelta tras un año sin pelear: "Sabes que mejoras, pero no lo puedes demostrar"

El luchador asturiano Joel Álvarez prepara con ganas su vuelta tras un año sin poder pelear. Será el 3 de agosto en Abu Dabhi cuando se enfrente a Elves Brener.

Su última pelea fue en julio del pasado año, desde entonces diferentes problemas le habían impedido subirse al octógono de nuevo.

"Hasta que no me encierren en la jaula no me voy a creer que estoy ahí de nuevo"