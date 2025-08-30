López-Arostegui: "No estuvimos a la altura del inicio de campeonato"

La selección española de baloncesto afrontará este sábado su segundo partido en el Eurobasket con a obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación después de la dura derrota en el debut ante Georgia.
Este viernes, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche Xavi López-Arostegui, que afronta su cuarto gran torneo con La Familia después de haber sido parte del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio y París y en el Eurobasket 2022.
El jugador de Valencia Basket ha reconocido que el equipo no estuvo a la altura en el primer partido del campeonato, pero pasa página y pone la vista ya en el duelo ante Bosnia. "Lo bueno de este campeonato es que hay partidos día sí día no, y tenemos la oportunidad de quitarnos esa sensación", explica.