BALONCESTO

López-Arostegui: "No estuvimos a la altura del inicio de campeonato"

El jugador de Valencia Basket se ha convertido ya en uno de los veteranos de la selección y afronta su cuarto torneo con La Familia.

ondacero.es

Madrid |

López-Arostegui: "No estuvimos a la altura del inicio de campeonato" | Foto: Getty

La selección española de baloncesto afrontará este sábado su segundo partido en el Eurobasket con a obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación después de la dura derrota en el debut ante Georgia.

Este viernes, ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche Xavi López-Arostegui, que afronta su cuarto gran torneo con La Familia después de haber sido parte del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio y París y en el Eurobasket 2022.

El jugador de Valencia Basket ha reconocido que el equipo no estuvo a la altura en el primer partido del campeonato, pero pasa página y pone la vista ya en el duelo ante Bosnia. "Lo bueno de este campeonato es que hay partidos día sí día no, y tenemos la oportunidad de quitarnos esa sensación", explica.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer