Llega el primer Clásico de la temporada: "El Barça tiene la condición de favorito psicológico"

Llega el primer Clásico de la temporada, el partido que el aficionado al fútbol español espera con más expectación, donde Real Madrid y Barcelona echarán un pulso por el liderato del campeonato que ahora mismo lidera el equipo blanco con dos puntos por encima del conjunto catalán. Aunque el Real Madrid llega con mejores sensaciones, en un Clásico puede pasar de todo.

Para analizar la previa de este encuentro tan especial, se han pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche dos exfutbolistas que han vivido en primera persona esta histórica rivalidad, Gerard López y Luis Milla: "Los dos llegan de forma diferente, el Real Madrid con entrenador nuevo y en proceso de mejora y de inicio. Aunque la pinta es buena, cuando se ha encontrado con un rival grande como el Atlético, se lo han llevado por delante".

En cuanto al Real Madrid, para muchos el gran favorito de cara a este partido, Luis Milla destaca la motivación con la que debe llegar: "Tras las cuatro derrotas del año pasado, creo que la motivación y el querer darle la vuelta va a estar ahí. El Barça maneja los partidos en el medio campo por eso creo que el Madrid va a tener que jugar con cuatro centrocampistas".

"Veo que los dos no están todavía al 100%, les llega el Clásico en un proceso de crecimiento. Ninguno de los dos está en el estado de forma que le pondrías la etiqueta de favorito. Pensaba que el Madrid se reforzaría en el centro, es verdad que aparece Arda pero no te aguanta un partido de ritmo elevado. En el centro creo que el Barça sigue siendo favorito. Xabi Alonso no tiene la plantilla para jugar a lo que él quiere, no es todavía el Madrid de Xabi Alonso.", señala Gerard.

Gerard López no valora la etiqueta de favorito de ninguno pero cree que lo que sucedió la temporada anterior puede influir: "Alguno tiene la sensación que el Barça tiene la condición de favorito psicológico, creo que es el punto a favor pero a la vez no es el Barça completo del último tramo de la liga pasada. La temporada de Lamine no está siendo tan apabullante como la pasada, que se le suma esas molestias en el pubis".

A priori las grandes estrellas y el gran duelo sería Lamine vs Mbappé, pero la realidad es que el jugador español no llega en su mejor momento: "Aunque Lamine no tenga el mejor partido hay que tenerlo ahí, igual que a Mbappé. Creo que el jugador clave tras Lamine es Pedri, como esté bien y le salga el partido es el jugador a tener más en cuenta porque es el que mueve el equipo".