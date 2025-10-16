'El Langui', debut con medalla en boccia: "Estar en unos Juegos Paralímpicos es un sueño pero son palabras mayores"

Juan Manuel Montilla Macarrón, conocido como 'El Langui', debutó el pasado sábado como deportista paralímpico en una competición internacional. Lo hizo en el campeonato de boccia World Challenger de Olbia (Italia) colgándose doble medalla de bronce y de oro y descubriéndonos una nueva faceta del actor y rapero.

El ganador de la medalla de bronce en categoría individual BC1 y la medalla de oro por equipos en la categoría BC1-B2, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche: "La boccia es un deporte adaptado, uno de los más antiguos, es una especie de petanca pero con otras normas. Hay niveles desde el BC1 al BC4 que dependen del tipo de discapacidad. Es un deporte que acoge a mucha gente, cuando piensas que no hay deporte para ti, ahí está la boccia".

"Empecé hace un año con ello, siempre me había fijado en los juegos de precisión y puntería y cuando probé me gustó. Está siendo un viaje bonito", asegura. Aunque queda lejos y está empezando en este deporte, el Langui no niega el pensamiento y el objetivo puesto en poder disputar unos Juegos Paralímpicos: "Es un sueño pero son palabras mayores".