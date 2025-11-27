Laia Aleixandri: "Jugar en el Metropolitano y poder levantar un título con la selección es especial"

La selección española femenina buscará levantar de nuevo la Nations League de la que llega como vigente campeona, su rival a batir será Alemania, una de las grandes selecciones del mundo que le pondrá las cosas difíciles a la España de Sonia Bermúdez que tiene la oportunidad de empezar su etapa con un título.

La jugadora de la selección, Laia Aleixandri, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar como llega el equipo de cara a esta final: "Defender a tu país y tener la oportunidad de hacerte con otro título es una situación inmejorable para nosotras, tan ambiciosa como la que soñamos. Tenemos ganas de competir contra ellas, sabemos que es de las mejores selecciones del mundo y eso para nosotras es un reto".

"Se me pone la piel de gallina porque vamos a estar con toda la familia y con toda la gente que va a venir a apoyarnos en el Metropolitano", afirma. La ida se disputará este viernes en Alemania y la vuelta será el martes en un escenario inmejorable, el Metropolitano donde intentarán alzarse con el título: "El Atlético es el club que me vio crecer, que me tendió la mano y me dio la oportunidad. Jugar en el Metropolitano y tener la oportunidad de levantar un título con la selección es especial".

Un partido con un horario muy cuestionable ya que la selección jugará a las 18:30h. ya que hay liga entre semana y ese mismo día se disputa el Barça-Atlético de Madrid a las 21:00h.: "Si que es cierto que esta cosas se nos escapan de las manos, nosotras no podemos hacer nada ni desgastarnos en eso".

Deportivamente, la selección llega en un momento de cambio con la llegada de Sonia Bermúdez al banquillo y que ha llevado a la vuelta de Jenni Hermoso y Mapi León a la selección tras la etapa de Montse Tomé: "Cada jugadora que viene aporta y suma, jugadoras como ellas son grandísimas jugadoras que al final tenerlas con nosotras suma muchísimo".

Y Laia llega con el gran reto de sustituir a Patri Guijarro en el mediocampo cuando su posición natural es la de central: "Estoy muy feliz con mi capacidad de poder rendir a tan alto nivel en dos posiciones tan diferentes. Me encuentro con mucha confianza ahora mismo. Patri es la mejor 6 del mundo y yo estoy aquí para aportar lo que aporta Laia Aleixandri".

En un momento de dulce para la jugadora catalana que este año ha vuelto al Barcelona tras 8 años: "Tener la oportunidad de volver al club de mi vida y compartir vestuario con amigas con compañeras que conozco desde hace muchísimo es increíble, me están acogiendo de forma brutal".