ENTREVISTA EN RADIOESTADIO NOCHE

Kirian Rodríguez, tras superar el cáncer: "Cada vez tengo más ganas de jugar"

El jugador de Las Palmas ha anunciado que volverá a jugar tras luchar por segunda vez contra un cáncer.

ondacero.es

Madrid |

Kirian Rodríguez, tras superar el cáncer: "Cada vez tengo más ganas de jugar" | Foto: Getty

El 6 de febrero Kirian Rodríguez nos daba la peor de las noticias, volvía a recaer del linfoma de Hodgkin que padecía y empezaba por segunda vez su lucha contra el cáncer. Tras meses de tratamiento por fin las noticias son buenas y Kirian volverá a pisar los terrenos de juego al recibir el alta médica y competitiva.

Un ejemplo de lucha y de superación que este jueves se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para compartir con nosotros este gran momento: "Estoy bien, muy contento con el alta y con que el ambiente se relaje de pensar en la enfermedad, liberar la mente y poder volver a entrenar con normalidad y hacer lo que más me gusta".

"La primera vez que caí en la enfermedad estaba más desinformado, en la segunda recaída vas más tranquilo y tienes la confianza de que puedes salir. Cuando te pasa de cerca empiezas a conocer muchos casos y personas cercanas que no lo sabías. Sufre más la familia que uno mismo, porque sabes como estás y ellos tienen miedo de que te hagas esa coraza de mostrar que estás mejor", explica.

"Conforme se acerca el partido tengo más ganas de competir y de jugar. No sé si jugaré este sábado frente al Almería, eso es cosa del entrenador. Espero que juegue pronto porque cada vez me encuentro mejor entrenando", concluye.

