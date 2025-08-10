ENTREVISTA EN RADIOESTADIO NOCHE

Junior, en busca de una segunda oportunidad: "El fútbol hace que realmente merezca la pena"

Raúl Granado entrevista en 'Radioestadio Noche' al futbolista Luis Antonio Martínez Mateo, deportivamente conocido como 'Junior', por su experiencia en el programa de este verano de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)

Madrid |

Luis Antonio Martínez Mateo, deportivamente conocido como Junior, vive un verano clave buscando una nueva oportunidad en el fútbol profesional. A sus 28 años, futbolista reflexiona sobre la dureza de la élite y su deseo de volver a un equipo profesional, entre otros.

Junior forma parte del grupo de futbolistas que participa estos días en Alicante en un programa de entrenamientos y partidos diseñado para jugadores en paro. Se trata de la edición número 38 de este campus, que, al igual que su versión femenina, persigue facilitar que técnicos y directores deportivos descubran talento sin equipo.

El fútbol no es justo muchas veces

El jugador asegura que esta experiencia le está ayudando mucho, también en lo personal: "Coincides con gente en la misma situación y eso te quita la presión mental. Ves que no solo te pasa a ti, que el fútbol no es justo muchas veces. Estos quince días vienen muy bien a la cabeza."

Y a pesar de lo vivido, asegura que aún está dispuesto a luchar por una oportunidad dentro del mundo de fútbol "porque realmente hace que merezca la pena".

Aunque eso sí, reconoce que llegar a lo alto no es solo cuestión de talento: "El que es muy bueno tiene más probabilidades, pero llegar depende de una acumulación de factores: estar en el sitio correcto, con la gente adecuada, que las lesiones te respeten... Muchos compañeros de nivel élite lo han dejado porque el fútbol les ha quemado", asegura.

