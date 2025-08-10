Junior, en busca de una segunda oportunidad: "El fútbol hace que realmente merezca la pena"

Luis Antonio Martínez Mateo, deportivamente conocido como Junior, vive un verano clave buscando una nueva oportunidad en el fútbol profesional. A sus 28 años, futbolista reflexiona sobre la dureza de la élite y su deseo de volver a un equipo profesional, entre otros.

Junior forma parte del grupo de futbolistas que participa estos días en Alicante en un programa de entrenamientos y partidos diseñado para jugadores en paro. Se trata de la edición número 38 de este campus, que, al igual que su versión femenina, persigue facilitar que técnicos y directores deportivos descubran talento sin equipo.

El fútbol no es justo muchas veces

El jugador asegura que esta experiencia le está ayudando mucho, también en lo personal: "Coincides con gente en la misma situación y eso te quita la presión mental. Ves que no solo te pasa a ti, que el fútbol no es justo muchas veces. Estos quince días vienen muy bien a la cabeza."

Y a pesar de lo vivido, asegura que aún está dispuesto a luchar por una oportunidad dentro del mundo de fútbol "porque realmente hace que merezca la pena".

Aunque eso sí, reconoce que llegar a lo alto no es solo cuestión de talento: "El que es muy bueno tiene más probabilidades, pero llegar depende de una acumulación de factores: estar en el sitio correcto, con la gente adecuada, que las lesiones te respeten... Muchos compañeros de nivel élite lo han dejado porque el fútbol les ha quemado", asegura.

