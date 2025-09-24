Julián Calero: "El Real Madrid es un equipo hecho para luchar por todo"

El Levante ha caído derrotado en la jornada 6 de liga frente al Real Madrid. 1-4 ha sido el resultado final del que puede ser, hasta el momento, el mejor partido del Real Madrid de Xabi Alonso, donde se ha demostrado un gran nivel y contundencia por parte de todos los jugadores. A pesar de la solvencia, el Levante ha visto como acortaba el marcador 1-2 pero un penalti de Elgezabal que transformaba Mbappé, disipaba cualquier esperanza de sacar puntos.

Tras esta derrota, el entrenador del conjunto granota, Julían Calero, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar el partido: "Cuando pierdes no estás contento, en este juego estás para ganar pero cuando tienes un rival en frente de la envergadura Del Real Madrid… Se recogen los trastos y a por el siguiente".

"No podemos hacer otra cosa que no sea ir a la ofensiva por el tipo de jugadores que tenemos. Ellos están en un momento dulce, están en un momento físico increíble, todo lo que han jugado lo han ganado, están cogiendo el punto de competición. Es un equipo que está hecho para luchar por todo. Sabíamos a qué nos enfrentábamos pero queríamos plantarle cara", asegura.