Julián Calero, antes de recibir al Barcelona: "Me gustaría mantener la personalidad del equipo"

Tras tres años luchando por el ansiado ascenso a Primera División, el Levante disputó el pasado 16 de agosto un nuevo partido en la máxima categoría del fútbol español. Lo hizo frente al Deportivo Alavés con una dolorosa derrota en el descuento por 2 goles a 1. Un debut agridulce pero con toda la ilusión de hacer una temporada histórica.

El próximo reto será contra el vigente campeón de liga, el FC Barcelona, un partido que será muy especial en el Ciutat de València y al que su entrenador, Julián Calero, llega con ganas de hacer algo grande: "Yo disfruto del fútbol y de que me de la oportunidad de vivir partidos así. Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa y vamos a intentar competirles lo mejor que podamos, sobre todo, para que nuestra gente se sienta digna".

"Me gustaría mantener la personalidad del equipo el mayor tiempo posible, pero este tipo de equipos te quitan la posibilidad de ser tú mismo y eso hace que te tengas que adaptar", explica. Julián ha destacado la figura de Lamine Yamal, la gran estrella del conjunto culé: "Cuando juegas con jugadores de ese nivel, puedes analizar lo que quieras toda la semana pero luego cuando tienes que ponerte en el campo es cuando realmente te das cuenta del potencial de ese jugador".

Calero está viviendo su primera temporada en Primera División como primer entrenador, a pesar de su larga experiencia y currículum al frente de importantes equipos: "El fútbol te va sorprendiendo siempre y te va enseñando cada día, pero tengo la experiencia de todo lo que he vivido y eso me ayuda a tomar decisiones".

Como proyecto de temporada, Julián ha señalado que se encuentran detrás del fichaje de un portero y han sonado varios nombres: "La dirección deportiva ha contactado con varios y la semana que viene será oficial". El que ya es jugador del Levante y empezará mañana es Iker Losada, que estará disponible ante el Barcelona.