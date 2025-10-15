Julen Lopetegui, tras clasificar a Qatar para el Mundial: "Parece que la vida me debía un Mundial"

Julen Lopetegui ha hecho historia al frente de la selección de Qatar, solo 5 meses después de ponerse a los mandos del equipo ha conseguido por primera vez la clasificación de este país de 300.000 habitantes para disputar un Mundial, ya que solo había participado en la última edición del torneo como anfitriona.

Un 2-1 frente a Emiratos Árabes ha conseguido saltar la locura en todo un país y en el entrenador, Julen Lopetegui, que se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Hemos sufrido porque hemos estado con uno menos en el tramo final del partido, nos han metido el gol en el minuto 90 y el empate les servía a ellos".

"Estamos muy contentos, llevamos meses trabajando por este momento y ha salido todo bien. Es un momento histórico en el país, es algo que nunca se había conseguido. El ambiente ha sido extraordinario, es mucha responsabilidad por la gente y sobre todo por los chicos que han luchado mucho y se lo han ganado", asegura.

Julen ha reivindicado el gran grupo humano que tienen en el equipo y la gran gesta conseguida, aunque también ha aclarado que queda mucho trabajo por delante hasta llegar al Mundial: "Tenemos un grupo bastante mayor, hemos jugado en la segunda parte con un jugador de 42 años. Tenemos que perfilar el grupo que llevaremos al Mundial".

Será la primera vez que Lopetegui esté al frente de una selección en un Mundial, tras lo que ocurrió en el de 2018 siendo despedido de la selección española el día antes por conocerse su contrato para entrenar al Real Madrid: "Parece que la vida me debía un Mundial y afortunadamente hoy lo he conseguido".

"Es un premio que lo agradecemos. Hay ilusión por estar en un Mundial después de como sucedió todo hace unos años, ahora toca vivirlo con Qatar. Había una parte de ganas de poder llegar a otro Mundial y fue algo importante para tomar la decisión de venir aquí", concluye.