Julen Guerrero a un paso de la sub 21: "Me hace muchísima ilusión"

Tras la marcha de Santi Denia de la Selección sub 21, se abría vacante para su sustituto. Muchos han sido los nombres que han sonado en los últimos días, entre ellos el de Julen Guerrero, el que ya pasara por las categorías inferiores de la Federación al frente de la sub 15, sub 16 y sub 17, ahora parece el elegido para emprender un reto mayúsculo como contó Marca.

Este martes en los micrófonos de Radioestadio Noche el entrenador ha confirmado que "mantiene conversaciones". "No me han confirmado nada todavía pero es algo que me hace muchísima ilusión, además con generaciones que conozco y que he tenido en la sub 15, sub 16 y sub 17. Es algo muy bonito y que afrontaría con muchísimas ganas", asegura.

Julen tiene un gran pasado como futbolista en el Athletic Club de Bilbao y afianzó su validez como entrenador en las categorías inferiores de España, en las que estuvo entre el 2018 y el 2023 y en la que cosechó logros, conociendo de primera mano la estructura y metodología de la Federación.

Parece que esta misma semana puede hacerse oficial su nueva designación y no será la única ya que Edu Pidal ha avanzado en los micrófonos de Radioestadio Noche que el nuevo director deportivo será Airot Karanka para sustituir a Albert Luque. Un hombre que conoce también de primera mano la Federación y que trabajará con Luis de la Fuente.