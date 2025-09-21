Julen Agirrezabala: "Estos tres puntos eran muy importantes para el equipo y la afición"

Julen Agirrezabala ha atendido a los micrófonos de Onda Cero tras la importante victoria del Valencia sobre el Athletic Club de Bilbao (2-0). El conjunto ché venía de encajar una dura derrota ante el FC Barcelona la jornada pasada (6-0) y necesitaba la victoria para alejarse de los puestos de descenso. "Estos tres puntos eran muy importantes para el equipo y la afición" ha señalado.

Agirrezabala fue durante cuatro temporadas portero del Athletic, por lo que el partido de esta noche ha sido "muy especial para mí. Un poco raro al principio", ha confesado. Por ello, tras el pitido final ha recibido muchos abrazos y "he podido pasar un rato con la mayoría de mis excompañeros. (...) Tengo para el futuro muchos intercambios de camisetas pendientes", ha comentado.

Para un portero es fundamental jugar y asentarse en la posición, algo que el guardameta vasco ha ido logrando con el paso de los años. "Vengo de unos años en los que, bueno, en algún año más que en otro he podido jugar más partidos, diferentes competiciones. La Copa el año pasado creo que ya jugué una buena cantidad de partidos. Y bueno, este año pude venir aquí al Valencia a un equipo histórico".

Ha hablado sobre la dolorosa goleada ante el Barça, partido en el que "no estuvimos bien, tanto individualmente yo como colectivamente" por eso hoy ha terminado "muy contento por la actuación individual, por mantener la portería cero, por conseguir los tres puntos".

Preguntado por si cree que el seleccionador, Luis de la Fuente, puede llamarle en un futuro, Agirrezabala no se ha mojado y ha confesado que "ni me lo planteo porque hay muchísimo nivel en la portería de la selección española". Por ello, "ahora solo me centro en trabajar día a día al máximo, intentar mejorar todo lo posible para luego cuando lleguen las oportunidades poder ayudar en todo lo que haga falta".