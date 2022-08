Juan Carlos Unzué: "No podemos permitir que ningún enfermo deje este mundo por ser una carga económica inasumible"

"Estoy muy activo y eso me genera mucha energía positiva; también mucho cansancio pero se compensa", confiesa Juan Carlos Unzué sobre la gran cantidad de labores que realiza con la de ser comentarista de LaLiga como colofón. "Cuando me propusieron ser comentarista de Laliga dije que sí, pero todo lo que me iban a pagar se lo dan a Fundaciones que luchan contra la ELA", revela.

"Yo viví los inicios de Rijkaard, Guardiola y Luis Enrique y también fueron complicados. El Barça tiene que acabar esta temporada con esa transición, necesita ya un título", subraya sobre el inicio de temporada del Barcelona. En cuanto a otros temas deportivos destaca la personalidad para tomar decisiones de Luis Enrique al frente de la Selección. En cuanto a Asensio, cree que ha hecho "cosas muy interesantes pero de forma discontinua".

Respecto a la lucha contra el ELA destaca la labor de las asociaciones: "El trabajo que hacen las asociaciones en España es impagable e imprescindible. Es una enfermedad muy costosa que requiere de mucho gasto en el día a día. Es una enfermedad a la que no llegan ni familias con recursos medios. Como sociedad no podemos permitir que ningún enfermo deje este mundo por ser una carga económica inasumible".

"Estoy recibiendo mucho más de lo que doy. No puedo pedir más", finaliza.