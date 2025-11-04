Juan Carlos Carcedo, entrenador del Pafos: "El Villarreal se va a encontrar con un equipo con mucha ilusión"

El Pafos sigue soñando en la Champions League, este club de apenas 11 años de historia recibirá el miércoles la visita del Villarreal en la cuarta jornada de la liga de campeones buscando la primera victoria del campeonato. En los banquillos veremos un duelo de españoles, con Marcelino García Toral al frente del conjunto groguet y Juan Carlos Carcedo al frente del conjunto chipriota.

El entrenador español, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche en esta ilusionante previa: "Somos conscientes de que todos los rivales son mejores a priori que nosotros pero la afición tiene muchas ganas de hacer algo bonito y nos está apoyando mucho. No jugamos en nuestro estadio, jugamos con unos 15000 aficionados y va a estar lleno. Va a haber un ambiente bonito de fútbol seguro".

"Hemos tenido la fortuna este año de jugar esta competición, algo histórico para este club y estamos muy ilusionados con esta nueva etapa. Hemos conseguido dos puntos que para nosotros han sido muy buenos, hicimos un gran partido ante Kairat y Olympiacos, en el que además terminamos con un jugador menos", cuenta.

Juan Carlos Carcedo sigue muy de cerca la liga española y conoce muy bien el juego de los equipos de Marcelino: "Vemos todos los partidos de Primera y Segunda, nos gusta estar pendiente de lo que pasa en España. El Villarreal se va a encontrar con un equipo con mucha ilusión, competitivo y que vamos a intentar dar una alegría a nuestra afición, obviamente sabemos que somos inferiores. Todo equipo entrenado por Marcelino es un equipo organizado, que sabe salir al contragolpe y además, que ha aumentado la calidad de su plantilla".

En la plantilla del Pafos cuentan con un veterano y una cara conocida del fútbol, David Luiz, el central brasileño ha llegado este año al equipo en la etapa final de su carrera: "Vino con mucha ilusión y muchas ganas, a pesar de que llegó con una lesión. Nos va a ayudar por su experiencia, su calidad y porque necesitábamos en el equipo esas vivencias que muchos jugadores no tenían y nos está viniendo muy bien".

Juan Carlos Carcedo ha valorado el papel de los equipos españoles en esta Champions y ha destacado su favorito al título: "El PSG es el favorito porque ganó el año pasado, pero el Bayern es otro nivel, actualmente es el que está más en forma y por lo que ha logrado su entrenador. Respecto al Madrid, creo que Xabi Alonso ha conseguido dar el toque que quería y el Barça está teniendo muchas lesiones, no era fácil mantener el ritmo de la temporada pasada".