¡Juan Carlos Carcedo clasifica al Pafos para la Champions!: "Estamos viviendo un sueño"

Un club de 11 años de historia como es el Pafos de Chipre, ha cumplido un sueño este miércoles al clasificarse para disputar la Champions League. Todo gracias a su equipo técnico dirigido por el español Juan Carlos Carcedo, que ha conseguido lo inimaginable en un equipo que apenas supera la época desde su fundación.

A 1 minuto de cumplirse los 90 de juego, el Pafos anotaba el 1-1 frente al Estrella Roja que le daría el pase a la máxima competición europea. En una noche tan especial su entrenador ha querido compartir con Radioestadio Noche su alegría por este hito: "Sabíamos que cuando hay Champions cualquier eliminatoria es difícil. Tienen un presupuesto muchísimo mayor que el nuestro pero teníamos más ilusión y ganas".

"Me hace especial ilusión porque tener tu propio cuerpo técnico, lograr cosas y con toda la afición arropando, es algo es muy bonito. Nunca habían vivido esto y la gente te lo agradece, estamos viviendo un sueño. Hemos logrado hacer un equipo que es lo más difícil contando con 17 nacionalidades", explica.

Este jueves conocerán a sus rivales para la fase de grupos: "Me gustaría enfrentarme a un equipo español por ir a España, pero cualquier equipo que tengamos lo vamos a disfrutar. Hay que tener los pies en el suelo y saber nuestro potencial. Los jugadores tienen a sus ídolos en el Barcelona y en el Real Madrid y son los equipos que querrían que les tocara".