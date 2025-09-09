José Ramón Sandoval: "El penalti a Lamine en Vallecas no se explicará, es una jugada de interpretación del árbitro"

Este jueves, 11 de septiembre, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) dará las primeras explicaciones a cerca de las jugadas polémicas que han sucedido durante las tres primeras jornadas de Liga. Se explicarán tres jugadas de Primera División, tres jugadas de Segunda División y tres jugadas de la Liga F.

Los árbitros a través de su portavoz, Marta Frías, explicarán el por qué del arbitraje de esas jugadas, las cuales serán elegidas por el comité de expertos conformado por Fernando Morientes, José Luis Oltra, José Luis Sánchez Vera y José Ramón Sandoval. El ex entrenador, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estoy orgulloso y feliz de poder participar en esto porque cuando has formado parte del mundo del fútbol, muchas veces necesitabas explicación de cosas que no entendías".

"Los árbitros tienen que explicar las jugadas que nosotros elijamos. Fran Soto ha venido con aire nuevo y creo que va a abrir este mundo de polémica al aficionado, a los que trabajamos ahí y también al periodismo. Creo que es una iniciativa muy interesante que desde el mundo del fútbol pedíamos antes, que se haga público es beneficioso para todo el mundo", asegura.

Sandoval ha adelantado las jugadas de Primera que serán analizadas el jueves: "Veremos la mano de Güler, la mano de Balde y el gol anulado a Simeone. La jugada del penalti a Lamine en Vallecas no va dentro de las jugadas controvertidas, es una jugada de interpretación del árbitro por lo que no se explicará".

José Ramón ha hablado de la importancia de esta iniciativa y de entender a los árbitros: "Ellos también reconocerán el error. Los árbitros van a explicar por qué se han arbitrado así las jugadas y como se deberían de haber pitado. Puedes estar más de acuerdo o no, pero ese es el reglamento. Yo creo que el VAR ha ayudado mucho al mundo del fútbol y este año se acortarán los tiempos y se usará menos".