José Manuel Fábregas, presidente de la Federación de peñas del Real Zaragoza: "Han puesto el dinero en las manos equivocadas"

El Real Zaragoza se encuentra en una situación crítica, tras un mal inicio de temporada el histórico equipo se encuentra como colista de Segunda División con 6 puntos tras 11 jornadas y sus socios temen, más que nunca, por el descenso. 13 años lleva el Real Zaragoza instaurado en Segunda División y nunca en su historia ha descendido a una categoría menor.

El domingo se ha convocado una protesta contra los dueños del club dos horas antes del partido ante el Deportivo, bajo el lema 'estamos hartos'. José Manuel Fábregas, presidente de la Federación de peñas del Real Zaragoza, explica todo en los micrófonos de Radioestadio Noche: "Esta manifestación es conjunta con la grada de animación y va contra los propietarios del club. Hay una clara separación entre la propiedad y los gestores porque el dinero que han metido lo han puesto en las manos equivocadas".

"No entendemos que hace nuestro presidente en Miami, si quiere estar allí que delegue y ponga a un presidente que esté aquí. Si solo es un año malo... Lo están intentando, están poniendo dinero pero está en manos equivocadas. La situación es crítica, es duro decirlo pero estamos a un pie de Primera RFEF. Estamos muy dolidos y muy tristes", explica.

El equipo va a la deriva y tras los resultados han tenido que destituir a Gabi Fernández, que llegó en marzo, para dar paso a Rubén Sellés, recién llegado del Sheffield que lo echaron tras cinco derrotas consecutivas en el inicio de temporada: "A corto plazo esto solo lo pueden sacar los jugadores. Entendemos que si no funcionan los jugadores es por la elección de éstos y el mercado de fichajes está muy lejos. La situación es insostenible".

Un club con una gran masa social, 23.000 socios que respaldan y apoyan al Real Zaragoza pero que ven como el equipo lleva años metido en un pozo del que no consigue salir: "Nosotros queremos apoyar y ayudar a los jugadores y decirle a la propiedad que contraten unos gestores en condiciones. Es una pena todo lo que está pasando".