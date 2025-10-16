ENTREVISTA EN RADIOESTADIO NOCHE

José Antonio Rueda, campeón de Moto3: "Llevo desde los 6 años soñando con esto"

El piloto sevillano se ha con el título de campeón de Moto 3 a falta de cuatro carreras.

Madrid |

José Antonio Rueda, campeón de Moto3: "Llevo desde los 6 años soñando con esto" | Foto: Getty

José Antonio Rueda se ha convertido en la nueva estrella del motociclismo, con tan solo 19 años, el piloto español se ha convertido en campeón de Moto3 a falta de cuatro carreras para finalizar el Mundial. Este miércoles, Rueda se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras el triunfo: "Siempre he soñado ser campeón del Mundo en moto 3 con este equipo, llevo desde los 6 años soñándolo y haberlo cumplido es de las cosas más increíbles".

José Antonio se ha convertido en el primer campeón andaluz de la disciplina: "Mi abuela me regaló una moto de batería cuando tenía 3 años para ir por el campo. No sé si se me daba bien o mal pero me gustaba mucho. Mis padres me llevaron a un circuito y cuando vi a otros chicos con una moto de gasolina yo dije que quería de esas, que corrían más", explica.

El 5 de octubre será una fecha grabada en su vida cuando se subía al podio de Indonesia para celebrar su triunfo en la carrera y en el campeonato, lo que le llevará a la categoría de Moto2.

