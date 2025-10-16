José Antonio Rueda, campeón de Moto3: "Llevo desde los 6 años soñando con esto"

José Antonio Rueda se ha convertido en la nueva estrella del motociclismo, con tan solo 19 años, el piloto español se ha convertido en campeón de Moto3 a falta de cuatro carreras para finalizar el Mundial. Este miércoles, Rueda se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras el triunfo: "Siempre he soñado ser campeón del Mundo en moto 3 con este equipo, llevo desde los 6 años soñándolo y haberlo cumplido es de las cosas más increíbles".

José Antonio se ha convertido en el primer campeón andaluz de la disciplina: "Mi abuela me regaló una moto de batería cuando tenía 3 años para ir por el campo. No sé si se me daba bien o mal pero me gustaba mucho. Mis padres me llevaron a un circuito y cuando vi a otros chicos con una moto de gasolina yo dije que quería de esas, que corrían más", explica.

El 5 de octubre será una fecha grabada en su vida cuando se subía al podio de Indonesia para celebrar su triunfo en la carrera y en el campeonato, lo que le llevará a la categoría de Moto2.