José Alberto: "Estoy muy orgulloso del equipo pero si no aciertas es muy difícil ganar al Barcelona"

El Barcelona ya tiene billete para los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer al Racing de Santander por 0-2 en un partido muy competido y donde el Racing tuvo grandes ocasiones para poner al equipo de Flick en un apuro. Un auténtico duelo de líderes que da al Barcelona como vencedor.

El entrenador del Racing, José Alberto, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del encuentro: "El Barça ha estado a un nivel de precisión muy bueno, que nos ha hecho estar en muchos momentos en bloque bajo. Hemos tenido nuestras ocasiones para marcar pero cuando no aciertas es muy difícil ganar este tipo de partidos con equipos como el Barcelona".

"Ojalá nos pareciéramos al Barça, hay ciertos matices que nos podemos aproximar como en lo defensivo", señala. José Alberto se ha mostrado muy orgulloso del trabajo realizado por su equipo, que ha luchado hasta el final con una ocasión clarísima que acabó en paradón de Joan García: "Ha sido una pena, creo que ha sido la ocasión más clara del partido. Delante teníamos uno de los mejores porteros del mundo que le ha dado el pase a su equipo".

"Flick me ha dado la enhorabuena por la idea, por la preparación del partido, por lo que proponemos. Estoy orgulloso porque el equipo lo ha interpretado bien, hemos tenido nuestros ocasiones y es una pena no haber acertado", afirma. El Racing se está volcando esta temporada por conseguir ese ascenso a Primera que tan cerca han tenido en las últimas temporadas.

Este fin de semana se la jugarán en un duelo directo con Las Palmas al que llegarán con menos descanso tras disputar este partido de Copa del Rey: "Llegamos con una energía muy positiva con la ilusión que se ha generado. Estamos preparados para competir al máximo nivel el domingo".