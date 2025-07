Jorge Garbajosa, sobre la salida de Scariolo al Real Madrid: "Si lo ha hecho es porque cree que es su momento"

El de 2025 es un verano de mucho baloncesto. Después de haber vivido el Eurobasket femenino, en el que la selección española logró la medalla de plata, estamos ya a pocas semanas de vivir un nuevo Eurobasket masculino al que España llega como vigente campeona.

"Todo lo que ha pasado no es normal. España fue subcampeona de Europa en el año 1999 y en 2022 seguía ganando (…) Lo normal es esto. El baloncesto en Europa ha crecido mucho y ganar es cada vez más caro", explica en Radioestadio Noche un Jorge Garbajosa que analiza el momento de una selección que está viviendo un cambio de ciclo tras una época dorada en la que ha logrado seis oros, cuatro platas y tres bronces en 23 años.

Lo que sí sabemos es que la selección seguirá su camino después de este Eurobasket sin Sergio Scariolo, una figura clave en los últimos años en el baloncesto en nuestro país. El técnico italiano hace las maletas rumbo al Real Madrid y Garbajosa se deshace en elogios hacia él.

"Entiendo el paso que da y le respeto siempre. Si lo ha hecho es porque cree que es su momento. Le doy la enhorabuena al Real Madrid, se lleva a un grandísimo entrenador y a una grandísima persona (…) No se me ocurre ningún seleccionador en la historia mejor que Scariolo", dice el presidente de FIBA Europa.

Garbajosa también habla de Luka Doncic, que ha sido noticia en los últimos días por el gran cambio físico que ha mostrado en sus redes sociales. "Le llega de sobra para ser top 5 mundial aun no estando en su mejor forma física, pero es verdad que los años no pasan en balde y creo que lo que ha hecho este verano es una inversión en su propia carrera y en su propio cuerpo (…) Kobe Bryant, Juan Carlos Navarro y Luka Doncic son los tres jugadores que yo he visto con más calidad innata para jugar al baloncesto", reconoce.

Y para acabar, Garbajosa habla de su amigo y ex compañero Ricky Rubio, que en las últimas semanas ha sido noticia por su vuelta al Joventut y por la entrevista que ofreció en La Sexta en la que ha repasado diferentes episodios de su carrera y su vida. "Es una persona tan especial que lo único que puedes hacer es estar a su lado (…) Tiene una sensibilidad especial y ser sensible en el mundo en el que vivimos no es sencillo".