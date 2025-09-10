Jorge de Frutos, tras su debut con España: "Representar a tu país es el sueño de cualquier jugador"

Jorge de Frutos ha cumplido a sus 28 años el sueño de todo futbolista, debutar con la selección española. Lo hizo frente a Turquía en la segunda parte, en un partido donde la Roja enamoró con su juego y sus goles. El mejor de los escenarios para que De Frutos vistiera por primera vez la camiseta nacional.

El jugador segoviano llega a la selección tras afianzarse en Primera con 140 partidos y tras convertirse en una pieza imprescindible en el Rayo de Íñigo Pérez. Este martes Jorge se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos como ha vivido este momento tan especial: "La ilusión siempre estaba ahí, creo que es el sueño de cualquier jugador representar a tu país. Hay muchísimos jugadores talentosos y para mi es algo increíble, algo que podía soñar pero que lo veía lejos la verdad".

"Desde dentro se veía como un partido muy difícil en Turquía, pero hay jugadores como Pedri, Mikel Merino o Lamine que hicieron un partido extraordinario. Yo estaba flipando en el partido, es muy fácil jugar con ellos al lado", cuenta. Jorge se lleva de ese partido un recuerdo en forma de camiseta firmada por todos sus compañeros: "Esa camiseta irá al bar de mis padres, para mi es un orgullo representar Navares de Enmedio".

A pesar de haber conseguido el primer paso, Jorge no quiere pensar en el futuro y en lo que podría ser defender a su país en un Mundial: "Todavía queda mucho, yo lo que tengo que hacer es seguir jugando y haciendo las cosas bien en el Rayo Vallecano que va a ser una temporada muy bonita. Cuando llegué a las selección hablé con los jugadores del Barça del partido en liga y del penalti, que a mi no me parecía tanto y a ellos si".

Este año el Rayo Vallecano vive una temporada ilusionante con su vuelta a la competición europea 25 años después, y lo hace con un gran comienzo de temporada: "Íñigo es un fanático del fútbol, le gusta tenerlo todo controlado y está sacando la mejor versión de todos. El estadio no está en las mejores condiciones para entrenar pero no podemos quejarnos".