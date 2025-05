Jordi Roura, el descubridor de Lamine Yamal: "Tenía cosas que te hacían pensar que tenía algo especial"

La Masia siempre ha sido conocida en el mundo del fútbol, su importancia en el FC Barcelona se ha hecho latente en sus 126 años de historia. Con esa filosofía de apostar por las jóvenes promesas de la cantera, muchos han sido los ojos que han dado con estrellas, entre ellos los de Jordi Roura que puede presumir de descubrir a Lamine Yamal, entre otros.

Este lunes se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche y nos ha compartido como es el proceso de selección: "Interviene mucha gente aunque al final el que elige soy yo. Lo que es muy importante es tener muy claro el tipo de jugador que buscas y luego hacer una gestión de la información porque te llega muchísimo".

"Lamine no hacía ahí lo que hace ahora, ves a 20 niños corriendo detrás del balón y ahí es cuando tienes que identificarlo. Tenía una pinta que nadie se imagina que es el futbolista que es ahora pero cuando empezó el partido hacía cosas que llamaban la atención. Tenía cosas que te hacían pensar que tenía algo especial", cuenta.

"Cuando entra en el equipo y empieza a jugar con la metodología del club pues ahí cuando lleva unos años y está en primer año de infantil ya te das cuenta que es un jugador diferencial. No me gusta compararlo con Messi pero lo de Lamine es realmente increíble, no se donde estará su techo, eso depende de él", explica.

Roura también se fijó en Pau Cubarsí, un jugador en una posición muy exigente: "La posición de central en el Barcelona siempre ha sido difícil. A Pau lo vimos en el Girona y me llamaba la atención los conceptos defensivos, como anticipaba, esa sensación de estar bien orientado... De forma innata tenía eso".

Jordi ha crecido en el Barça, pasando por el cuerpo técnico de Guardiola y siendo segundo entrenador de Tito Vilanova, lo que le hace conocer a la perfección la metodología Barça: "Todos estos chicos llevan mucho tiempo en el club, con ese tipo de juego y lo tienen interiorizado. Tienen mucho carácter y personalidad, con esta edad que jueguen como jueguen y se comporten como se comporten... Hemos dado con una serie de jugadores fuera de lo corriente".

"Cada vez hay más precocidad pero lo que ha hecho el Barça no es normal. Que hayan jugando uno o dos es normal pero que hayan 5 o 6 con el nivel al que están jugando, no lo es", concluye.