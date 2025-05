Johnny Cardoso: "Estoy cumpliendo un sueño en un equipo al que le tengo un amor enorme"

A tan solo dos días está el Real Betis de hacer historia. 118 años ha tenido que esperar el conjunto verdiblanco para jugar una final europea y lo hará en Polonia frente al Chelsea disputando la Conference League. El equipo ya prepara esta final con el entusiasmo y la ilusión propia de un club que espera que el 28 de mayo de 2025 quede marcado en su historia.

Uno de los protagonistas de este Betis que ha enamorado con su fútbol es Johnny Cardoso, que se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "La ilusión que hay en nosotros y en la afición es una locura. No hay sitio para todos los que van a venir a Polonia pero aún así quieren estar cerca".

El Chelsea será el rival del Betis y es destacado como el favorito para muchos: "No me importa quien es el favorito, sabemos que tenemos un equipo difícil delante pero nosotros estamos listos para lo que venga". "Desde el partido de la Fiorentina la final no sale de mi cabeza, desde entonces sigo soñando y mentalizando cosas positivas", asegura.

Cardoso se enfrenta a su primera final como profesional: "Es un sueño que estoy cumpliendo y en un equipo que me encanta y al que le tengo un amor enorme. Desde que llegué tengo el objetivo de cumplir grandes cosas y ojalá se cumpla. Desde principio de temporada yo hablaba que teníamos equipo para pelear por grandes cosas y que al final todos los campeonatos que hemos peleado tenemos en la cabeza que podemos llegar a la final y conseguir grandes cosas".

Este lunes hemos conocido además otra buena noticia para el beticismo y es que Isco vuelve a la selección 6 años después, algo que aclamaban los verdiblancos y gran parte de la afición española: "Es un jugador con el que me encanta compartir el día a día. Para nosotros es un privilegio. Es un jugador que ha trabajado siempre mucho y es un ejemplo para nosotros".

En cuanto a su futuro, Cardoso no ha querido dar ningún detalle de donde estará la próxima temporada: "No pasa nada ahora en mi cabeza solo la final, ojalá pueda lograr este sueño que tengo desde que llegué aquí. Mi futuro pasa por el miércoles. No pienso en este asunto ahora, en que pueda ser mi último partido en el Betis. Esto se queda en manos de mi padre y de mi agente".