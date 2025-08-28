Joel Parra: "Hay que ir partido a partido, no tenemos el mismo talento que en años anteriores"

Este miércoles 27 de agosto ha arrancado la 42ª edición del EuroBasket que se celebra en cuatro países: Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia. El jueves será el turno del debut de nuestra selección frente a Georgia, con una España que llega en pleno cambio generacional y con el que será el último torneo de Sergio Scariolo al frente del equipo.

En la previa del debut, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche el alero del Barcelona y de la selección, Joel Parra: "Intentaremos hacer un buen papel, competir al máximo y llegar lo más lejos posible. Llegamos con bajas importantes pero estamos bien. Tenemos las mismas ganas, ilusión, mentalidad y lo más importante, la humildad de saber que no somos los favoritos pero somos el equipo que está más unido y seguro que con eso haremos grandes cosas".

A sus 25 años, Joel Parra es el enlace entre generaciones tras años de éxitos cosechados por La Familia y perder a los grandes nombres que han hecho historia con nuestra selección española: "Es verdad que solo hemos ganado un partido en la preparación pero nosotros estamos con la conciencia tranquila de que venimos 100% preparados. Yo estoy muy bien tanto físicamente como mentalmente, estoy con ganas de demostrar que soy un jugador importante en la selección".

"El primer objetivo de España es ir partido a partido. No tenemos el mismo talento que en años anteriores y no podemos ir tan relajados", señala. "Sabemos que contra Georgia será un partido muy complicado de pasar pero si sacamos estos primeros tres partidos iremos con un colchón para enfrentarnos a las selecciones más grandes", añade.

Un EuroBasket especial que significará el último gran torneo de Scariolo al frente de la Selección, antes de sentarse en los banquillos del Real Madrid: "Son 15 años de grandes éxitos y ojalá le podamos dar un último año como se merece. Tiene muchas virtudes pero como prepara al equipo y los partidos, es espectacular".