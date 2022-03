Joaquín: "No me puedo imaginar el día de mañana sin enfundarme la camiseta del Betis"

El Betis sufrió para eliminar al Rayo pero con el empate a uno logrado este jueves en el Benito Villamarín se mete en su quinta final de la Copa del Rey. Joaquín estuvo ya en la última en 2005 y hoy recuerda emocionado esas sensaciones: "Imaginaos que noche qué alegría y qué sufrimiento. Cansao no estoy no me ha dado mucho tiempo... pero la emoción de este momento, ser del Real Betis Balompié es la polla".

"Ahora mismo nada me haría más feliz que ganar un título con el Betis. No es fácil y tener el objetivo de estar en la final hace que esté muy feliz", confiesa-

Joaquín se emociona ante la petición de que no se retire: "Me estáis emocionando. No sabéis la de cosas que se le pasa a uno por la cabeza cuando sabes que igual ya ha llegado el momento. Se agradece un montón las palabras de cariño y el no te retires. El día de mañana no me puedo imaginar sin enfundarme la camiseta del Real Betis"

"Sigo sintiéndome futbolista y aportando. Uno cuando está ahí quiere jugar más, pero bueno", comenta y ya con prisa se marcha aclarando eso sí que "ahora voy a casa, pero saben que solo a cambiarme"