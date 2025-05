Joaquín, de cara a la final de la Conference: "La mayor fe que tenemos es el equipo y la identidad"

El Real Betis hace historia convirtiéndose por primera vez en finalista de una competición europea, lo hace en la Conference League donde se medirá frente al Chelsea para conseguir el tan ansiado título. Si hay un referente de la historia de este club, ese es Joaquín Sánchez, que ha acompañado al equipo como miembro de la Junta Directiva.

Tras la celebración del equipo, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Ha sido una eliminatoria sufrida pero estamos en la final. Sabíamos que no iba a ser fácil pero somos justos vencedores para estar en esa final. Lo he podido celebrar respetando siempre a la Fiorentina porque les tengo cariño por esos dos años que estuve aquí".

"Me hubiera gustado estar en el campo pero no me arrepiento, mi etapa llegó a su final y estoy viviendo otra etapa. Estoy feliz por el club y por la gente, venimos mucho tiempo haciendo las cosas bien", asegura. "La mayor fe que tenemos es el equipo y la identidad. Tenemos un vestuario que es una familia y eso se nota en el campo. Va a ser una final muy difícil pero señores, estamos en la final", concluye.