Joan Gaspart: "Los socios han salvado al Barça y merecen un reconocimiento"

"Hay que distinguir entre grandes jugadores y los excepcionales. Messi lo es. Mi recuerdo es cuando lo fiché con 15 años. Venía con mucha ilusión y nadie pensó que iba a ser lo que ha sido. Gracias a Rexach que descubrió lo especial que era", señala Joan Gaspart en Radioestadio noche que no descarta la vuelta del argentino: "Volverá, como jugador o como persona. Estoy seguro, no sé si a jugar o vivir. Los socios del Barça le vamos a recordar toda la vida. Laporta no quería que se fuera pero era la recomendación de los técnicos"

Respecto a las famosas palancas, las ve como un 'mal necesario' pero le falta el agradecimiento a los que las aprobaron: "Se habla mucho de los éxitos para conseguir una gran plantilla. Pero falta agradecimiento a los socios del Barça porque sin ellos no se podría hacer. Los socios del Barça han salvado el Barça".

"No me gustaba lo de las palancas. Pero me gustaba menos no hacerlo. No es verdad que se haya hipotecado el futuro. Se ha salvado al Barça", añade Gaspart.

En cuanto a la figura de Josep María Bartomeu, asegura que no fue tan malo como se dice: "El covid ha hecho mucho daño al club. Se ha perdido mucho dinero Y sí, había salarios muy altos pero ¿Quién no se equivoca? Bartomeu también tiene cosas muy buenas".

Y revela una anécdota de su época de presidente: "Cuando estuve como vicepresidente organicé cursos que venían a dar clase a los jugadores. Un deportista tiene fecha de caducidad. Me encanta que un jugador como Piqué sea inteligente y haya sido capaz de crear un imperio al margen del fútbol".