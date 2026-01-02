Joan Collet, antes del derbi catalán: "Si enfocamos el partido en Joan García, nos estamos equivocando"

Empieza el año deportivo en la liga y en Barcelona lo hará por todo lo alto con el derbi catalán que enfrenta al Espanyol y al Barça. Llega en un momento de máxima tensión ya que será la vuelta de Joan García a Cornellá tras su marcha al máximo rival.

En un encuentro que estará marcado por altas medidas de seguridad, el expresidente del conjunto periquito, Joan Collet, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de un partido lleno de expectación: "Vamos a intentar que solo se pueda silbar y gritar, sin agresividad, en el primer momento que salga. Hay que animar al equipo".

"Nos estamos equivocando si nos enfocamos en Joan García porque estamos dolidos. Creo que se equivoca besándose el escudo porque pensábamos que era un acto de fidelidad y al final fue un acto de despedida. Se equivocó haciendo eso. Tuve la idea de sacar un tifo con la imagen de Joan García besando el escudo del Espanyol, hay que tirar de ironía", explica.

El expresidente ha comparado la situación con la vivida en el Barça cuando Figo se fue al Real Madridl: "Nos intentan convencer que lo que pasó con Figo y con Joan es distinto, pero es exactamente igual, lo que va a cambiar es al día siguiente porque nosotros no vamos a tirar nada. Podríamos estar más ofendidos porque encima Joan es de la cantera".