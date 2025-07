Jesús Vallejo: "Quiero seguir sintiéndome futbolista"

Jesús Vallejo emprende un nuevo reto deportivo convirtiéndose en el nuevo defensa del Albacete Balompié de Segunda División. Tras una etapa en el Real Madrid con poco protagonismo, Albacete le acoge con gran ilusión y confianza en el jugador zaragozano.

Este jueves el nuevo jugador del Alba se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para hablarnos de este 'efecto Vallejo': "Yo creo que es más el efecto de la ilusión de la gente por este mercado de fichajes. La gente me da mucho ánimo aquí y también las gracias por haber venido. Yo le doy las gracias a ellos por acogerme así de bien".

"En el mes de junio no me terminaba de convencer ninguna oferta y apareció el Albacete y me causó muy buena sensación. Vine aquí, a conocerlos y lo que vi a nivel humano y deportivo me gustó, volví a Madrid convencido de que ficharía por el Albacete", explica.

Vallejo será el dorsal 24, un número que ya tuvo en el Real Madrid tras ceder el '5' a Jude Bellingham: "Me llamaron del club para decirme que venía Jude y ya sabía a que se referían. Sabía que le encantaba ese número también por Zidane y yo encantado de habérselo dado".

Jesús ha agradecido sus años en el Real Madrid: "Me llevo un recuerdo muy bueno, no solo en el Bernabéu que me he sentido muy reconocido, sino en el día a día. Han sido unos años maravillosos que podrían haber ido mejor en lo deportivo pero uno tiene que valorar que ha estado en el Real Madrid".

Los últimos años de Jesús no han sido fáciles debido a la falta de minutos pero confía en volver a su mejor versión en el Albacete: "Este último año ha sido complicado a nivel de minutos pero a nivel personal me he encontrado bien. En los últimos partidos me sentía bastante preparado para jugar y el míster contó conmigo".

"Mi intención es coger ritmo ahora en esta pretemporada y disfrutar del fútbol, ya lo he disfrutado en el día a día jugando 0 minutos, no me quiero imaginar si puedo disfrutar más minutos y de competición. Mi idea es disfrutar de esto y seguir sintiéndome futbolista a nivel de competición", concluye.