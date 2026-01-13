Jesús Vallejo: "Desde que Arbeloa era jugador se veía que tenía alma de entrenador del Real Madrid"

Llegan los octavos de final de la Copa del Rey, donde Real Madrid y Albacete buscarán una plaza para la próxima ronda. El Real Madrid llega tras la destitución de Xabi Alonso, producto de la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barça y con Arbeloa en el que será su debut al frente del banquillo blanco. El Albacete sueña con conseguir algo grande ante su gente frente a un Madrid al que no se enfrentaba desde 2005.

Un exmadridista como Jesús Vallejo, en su primera temporada en el Albacete, espera a su exequipo con la ilusión y las ganas de conseguir algo grande: "Ha sido totalmente inesperado que Xabi Alonso no venga a Albacete. Nunca compartí vestuario con Arbeloa pero cuando era jugador ya tenía ese alma de ser entrenador del Real Madrid. No es casualidad que le hayan puesto de entrenador del primer equipo".

"Le deseo la mayor de las suertes a partir del miércoles, que no le van a echar por tener una derrota el primer día", bromea. Jesús Vallejo ya dijo en los micrófonos de Radioestadio Noche que le gustaría enfrentarse al Real Madrid en esta edición de Copa y su deseo se hará realidad: "Llego en buena marcha, contento de como van las cosas aquí. Está todo el mundo muy ilusionado, con muchas ganas y a ver si esas ganas las podemos plasmar".

"Al ser partido único tenemos más opciones, todo puede pasar", asegura. El exmadridista ha contado como vivió una final de la Supercopa de España que deja al Barça ganador y a Xabi Alonso fuera del equipo: "Creo que el Madrid pudo sorprender al Barça en su planteamiento inicial. El Madrid le compitió al Barça de tú a tú pero el Barça se llevó el partido por pequeños detalles".