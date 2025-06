Jesús Salvador: "A Joan García había que insistirle en que tuviera paciencia, en que su momento llegaría"

Jesús Salvador ha sido el entrenador de Joan García durante 4 temporadas en el Espanyol y actualmente se encuentra en el staff del equipo árabe Al-Ittihad. Este lunes se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para hablarnos del perfil del portero catalán: "En su segundo año de juvenil ya lo subimos al primer equipo y empezamos a seguir su evolución más con detalle".

"La metodología que utilizábamos en el Espanyol era igual para todos pero Joan lo aplicaba de manera distinta, lo veías que en la primera acción ya demostraba esa valentía en la toma de decisión. En lo que más se le insistía era en que tuviera paciencia, en que su momento iba a llegar. Lo bueno que tiene es que si tiene un error se olvida, vuelve al punto de partida y vuelve a estar concentrado", asegura.

Y ahora ha llegado su momento, tras firmar una temporada espectacular en el RCD Espanyol, ha sido el salvador del equipo consiguiendo que mantengan la categoría. Ahora tendrá otro reto totalmente diferente en un Barcelona que lucha por ganar títulos: "Es un portero que se adapta bien a los cambios. Está acostumbrado a jugar adelantado".

El fichaje de Joan se ha visto envuelto en una situación delicada para el jugador que ha dejado el equipo de su vida para fichar por el máximo rival, algo que la afición no ha entendido: "Por una parte le ha costado tomar la decisión pero es un premio para él aunque sepa el comentario del aficionado. El Barça no aspira a los mismos objetivos que el Espanyol".

Ahora solo toca decidir quien defenderá la portería del conjunto azulgrana como primer portero, en una polémica que tendrá a Joan García y Ter Stegen como principales protagonistas: "Yo no tendría dudas entre Ter Stegen y Joan García, me quedo con Joan García. Ter Stegen tiene una experiencia brutal y Joan aprendería mucho. Yo me he encontrado con porteros malos suplentes y problema de Joan no va a ser".