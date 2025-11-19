Jesús Navas: "Es una maravilla ver jugar a esta selección"

La selección española ha certificado frente a Turquía su clasificación para el Mundial 2026, tras empatar a 2 en un partido en el que España no ha brillado como en otros encuentros pero con un resultado que le ha servido para seguir agrandando el récord de partidos invictos de la selección que ya suma 31.

Estos datos hacen inevitable la comparación de la selección actual de Luis de la Fuente con la campeona del mundo de Vicente del Bosque y hay un único jugador que ha formado parte de ambos equipos, Jesús Navas, que se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Son dos selecciones muy buenas e increíbles, es una maravilla ver jugar a esta selección y es un grupo muy bueno. Veo similitudes en un grupo tan humano que tienen humildad".

"Estar con la selección es lo más grande para un futbolista, un orgullo. La selección está con una confianza tremenda, es impresionante ver como juega y es para estar muy orgullosos del camino que está llevando. No sé si es la favorita al Mundial, soy muy prudente pero la línea que lleva la selección de fútbol, de alegría y el míster que saca lo mejor de cada uno", señala.

En dos días, el 21 de noviembre, Jesús cumplirá 40 años y casi uno lejos de los terrenos de juegos, que siempre será su pasión: "El fútbol es mi vida y lo va a seguir siendo.. Ayer fui al entrenamiento de la selección y cuando voy acercando se me remueve todo.a pesar de todos los dolores que me ha dado la cadera".

Jesús Navas siempre quedará en la historia de la selección como el jugador más laureado con un Mundial, una Nations League y dos Eurocopas en su palmarés, la última conquistada en su última temporada luchando y sufriendo con sus problemas de cadera: "Ahora la bici es el único deporte que puedo hacer porque no tengo impacto, el resto de deportes es difícil el día después. Tengo días mejores y peores".