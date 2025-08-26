Jesús Areso, sobre San Mamés: "Como visitante sufría como un perro, ahora se me ponen los pelos de punta"

El Athletic Club consigue los tres puntos frente al Rayo Vallecano en San Mamés gracias a un penalti de Gumbau que fue anotado por Sancet. Una victoria que significa colocarse con 6 puntos en dos jornadas y firmar el mejor arranque liguero de los leones desde el 2013.

Una de las nuevas incorporaciones para este ilusionante año de Champions es el lateral derecho Jesús Areso, que al término del encuentro se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estamos contentos, aunque creo también que tenemos margen de mejora en el juego. Lo más importante son los puntos porque las sensaciones a veces son buenas y no se gana".

"Me ha tocado venir como visitante bastantes veces a San Mamés y he sufrido como un perro y ahora como local la afición nos lleva en volandas, se nos ponen los pelos de punta y nos ayudan a conseguir los puntos", explica. Jesús llega como remplazo del ya leyenda, De Marcos: "Me han recibido muy bien los compañeros y eso me ha hecho que la adaptación sea más rápida. Estoy muy contento aquí".

En estos dos partidos hay un jugador destacado por encima de todos, Nico Williams, que ha comenzado a un gran nivel la temporada tras un movido verano con su posible salida al Barcelona: "Lo más importante de todo es que está rindiendo a un gran nivel y es un jugador diferencial".

Este jueves se llevará a cabo el sorteo de la Champions donde el Athletic Club conocerá los equipos a los que se enfrentará en la fase de grupos: "Jugar la Champions es un premio pero me haría especial ilusión jugar contra el Liverpool en Anfield".