Javier Guillén, director de La Vuelta: "Todo lo que sucedió no tendría que haber sucedido"

La Vuelta España 2025 quedará marcada por las manifestaciones contra Israel que han puesto en peligro la integridad física de los ciclistas y trabajadores de La Vuelta, y que han obligado a la organización a tomar medidas preventivas acortando etapas e incluso cancelando la etapa final de Madrid y el acto del podio.

Javier Guillén, director de La Vuelta, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para valorar todo lo sucedido: "Hemos completado 21 etapas, ese es el objetivo. Después de tanta intensidad es un alivio en el sentido de que has terminado. Ha sido un mes intenso, excepcional, distinto... Sabíamos que iban a haber protestas porque el año pasado las hubo, es algo que está creciendo en el mundo pero no me imaginaba lo que hemos vivido".

"Todo lo que sucedió no tendría que haber sucedido. Respetamos cualquier tipo de manifestación pero eso tiene que ser compatible con que los corredores puedan llevar a cabo con normalidad la carrera. Siempre hemos contado con el apoyo de los corredores y de los equipos y agradezco esa unión que ha habido para sacar las etapas adelante", explica.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha emitido un duro comunicado contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y señala que España no está preparada para organizar grandes eventos: "Nosotros, la organización, somos lo que decidimos no llegar ayer a Madrid. Las condiciones de ayer hacían inviable que se pudiese terminar la etapa. La vuelta ha hecho lo que tenía que hacer: sacar la carrera adelante. Hemos demostrado que hemos sido capaces de sacar adelante una carrera tan difícil como La Vuelta".

La empresa organizadora de La Vuelta es la misma que la del Tour de Francia, el próximo año está acordado que la salida sea desde Barcelona y ahora se cuestiona si lo ocurrido puede perjudicar o poner en peligro el desarrollo de este evento : "No se cuestiona la salida del Tour de Francia desde Barcelona, en absoluto. Ojalá que las situaciones que hemos vivido este año en La Vuelta no se vuelvan a repetir".