Javier Guillén, director de La Vuelta: "Ayuso es la gran esperanza del ciclismo español"

Se acerca La Vuelta Ciclista a España, en apenas tres días dará comienzo el mayor evento ciclista de nuestro país en una edición especial que celebra su 90 aniversario y que arranca el 23 de agosto desde los Alpes italianos para terminar el 14 de septiembre en la localidad madrileña de Alalpardo.

El director de La Vuelta, Javier Guillén, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos todo acerca de esta edición: "Hay ganas y siempre algo de nervios de que todo salga bien. Nunca habíamos salido de Italia y para nosotros era un reto muy bonito porque es un país muy ciclista". Entre las etapas más esperadas y atractivas destacada L'Angliru, que el director ha señalado como "el gran embajador a nivel mundial junto a los Lagos". "Es una etapa que mira más al cielo que al suelo", añade.

Javier ha valorado a los grandes ciclistas que estarán presentes como Ayuso, al que denomina "la gran esperanza" y también a las grandes ausencias como la de Pogacar: "No siempre se pueden tener a todos, ha dado explicaciones de por qué no viene y es que ha acabado muy cansado física y mentalmente. Un corredor si no puede ganar, no viene".

Actualmente gran territorio español se está viendo afectado por una oleada de incendios, sobre todo en la parte norte de nuestro país, algo que puede afectar al desarrollo de todas las etapas: "Es pronto para nosotros ponernos a pensar en eso. Si hay incendios activos sería un problemas porque no podemos poner en riesgo la seguridad de la carrera".

El director ha aclarado la polémica participación del equipo de Israel por sus puntos conseguidos y donde La Vuelta no podrá decidir nada al respecto: "No hay ni una sola razón deportiva y legal para expulsar al equipo de Israel. Sería una decisión injusta, se ha ganado su derecho a participar y La Vuelta no puede hacer nada".