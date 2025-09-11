Jacinto Canales, Subdelegado de Gobierno de Valladolid: "Hay información de grupos que van a intentar boicotear la carrera"

Las manifestaciones contra Israel vuelven a protagonizar un día más La Vuelta España 2025, está vez la organización ha decidido tomar medidas de prevención con respecto a la etapa del jueves en Valladolid, donde se realiza la contrarreloj que se verá con un recorrido modificado que reduce a más de la mitad el itinerario oficial.

Jacinto Canales, Subdelegado de Gobierno de Valladolid, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche para aclarar la situación: "Yo me he enterado de la decisión a través de los medios de comunicación. A esta hora yo tampoco sé el trazado de como quedará la prueba, lo importante es que lo sepa la Policía y la Guardia Civil. Tendremos unos 400 policías nacionales y 150 Guardias Civiles, los mismos efectivos que teníamos a pesar de que se recorte el recorrido".

"Estamos muy preocupados por el discurrir de esta prueba, es muy fácil alterar una prueba de este tipo y poner en riesgo a los participantes de la misma", asegura. "Hay una ley antiviolencia en el deporte que prevé sanciones administrativas muy duras. No hay problemas con las personas que van a manifestarse pacíficamente. Hay información de grupos que van a intentar boicotear la carrera, los conocemos y estos son los que de verdad preocupan".