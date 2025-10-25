Iván Fresneda: "La selección es el gran sueño por cumplir"

Iván Fresneda afronta este curso su tercera temporada en el Sporting de Portugal, al que llegó en el verano de 2023 por 9 millones de euros procedente del Real Valladolid. En este inicio de temporada se ha convertido en un habitual en el lateral derecho de uno de los clubes más importantes de Portugal y ha vuelto a aparecer en el radar de la selección acudiendo a la última convocatoria con la sub 21.

Titular en seis de los ocho partidos de Liga y en los tres de Champions, Fresneda está siendo uno de los futbolistas más importantes de estos primeros compases de la temporada en el club portugués. "Para nada me imaginaba conseguir todo lo que he conseguido hasta ahora (…) Es un orgullo representar a un club como el Sporting, donde he tenido la suerte de ganar ya tres títulos", explica en Radioestadio Noche.

Este año, además, se ha convertido en un fijo para su entrenador en la Champions, competición en la que reconoce que tiene un "plus de motivación y nerviosismo". "Es la mejor competición que tenemos en Europa, es algo increíble, un sueño", cuenta.

Además, pone en valor una Liga portuguesa cada vez más igualada y atractiva para muchos futbolistas importantes. "Los clubes están firmando jugadores de mucho talento, muchos españoles, muchos jugadores jóvenes... Creo que es una liga bastante competente (…) La pelea con Oporto y Benfica es increíble, son dos clubes muy grandes con muchos títulos y muchos aficionados", explica.

A sus 21 años y con toda su carrera aún por delante, Fresneda reconoce que le queda por cumplir el sueño de la selección española, donde De la Fuente sigue pendiente de cómo evoluciona la recuperación de Dani Carvajal para decidir quién ocupa el lateral derecho.

Ya hemos podido ver ahí a futbolistas como Pedro Porro, que también pasó por el Sporting, Óscar Mingueza o Marcos Llorente, ¿por qué no ver próximamente a Fresneda?