Ismael García, segundo entrenador del Galatasaray: "El Atlético es uno de los equipos más fuertes de Europa"

Galatasaray y Atlético de Madrid se verán las caras este miércoles en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League donde el equipo del Cholo intentará sumar puntos para meterse entre los 8 primeros clasificados y buscar su pase directo a la siguiente ronda. Por su parte, el equipo turco buscará afianzar su plaza en los playoffs.

El Galatasaray cuenta con la presencia española en su staff de Ismael García, segundo entrenador desde 2022, que se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de este encuentro: "En Turquía la continuidad en un proyecto es difícil, la gente es muy pasional. Este equipo que ha ido creciendo estos años con el mismo entrenador y este año el club ha hecho un esfuerzo extra para dar un pasito más en las competiciones europeas.

"Nos enfrentamos a unos de los rivales más difíciles de la competición. Es un club que cae simpático en este país y además, por ese paso de Arda Turán. Es un club que lleva de forma muy constante siendo uno de los equipos fuertes en España y en Europa. Aunque, este año ha tenido menos regularidad y solidez defensiva", señala.

En la liga turca son muchos los jugadores españoles que han encontrado su hueco como es el caso de Marco Asensio: "Está siendo un jugador que está dando un rendimiento espectacular, de lejos el jugador más importante de Fenerbahce este año".