Iris Tió, campeona del mundo en solo libre: “De pequeña en mi habitación me imaginaba ganando el oro”

Apenas unas horas después de tocar el cielo en la piscina de Singapur, la campeona mundial Iris Tió aún no ha terminado de creerse lo que ha conseguido: “Estoy muy contenta, creo que hasta que no pasen unos días no me lo voy a creer”. “Estaba muy nerviosa antes de competir, pero ha salido bien”, añadió emocionada.

Tió explica que ha cumplido el sueño que lleva persiguiendo desde niña: “Cuando era pequeña, en vacaciones, me encerraba en mi habitación, me ponía música y me imaginaba haciendo un solo super complicado y ganando una medalla de oro mundial. Por fin lo he conseguido”.

La nadadora de Barcelona se emocionó cuando salieron las puntuaciones en pantalla y vio a sus padres abrazarse en la grada: “Me he emocionado mucho. Ellos han estado desde el principio, siempre conmigo, apoyándome en todo. Tengo una relación muy buena con ellos, les puedo contar cualquier cosa”.

Desde Onda Cero recibió un mensaje de su ex entrenadora y actual entrenadora de la selección china Ana Tarrés que decía lo siguiente: “Iris muchísimas felicidades. Has hecho historia de la sincro española. Has cogido el relevo de Gemma Mengual al principio y de Ona Carbonell después y lo has hecho más grande. Eres muy grande. Campeona del mundo, esto no lo hace cualquiera. Muy orgullosa de ti. Gracias por dar esta visión del deporte y poner en valor todo el talento que tienes”.

La campeona del mundo le dejó un mensaje: “Me encanta. Ana es una de las más cracks y mis inicios con ella me marcaron muchísimo. Que ella lo vea así me hace muy feliz”. Además, explicó que se siente muy a gusto con la vida que lleva pero que lo que más echa de menos es el pasar tiempo con sus familiares y amigos.

En Singapur, Iris se ha presentado a seis rutinas, una cifra que refleja tanto su ambición como la nueva dimensión del deporte. Con cuatro medallas ya colgadas, su objetivo es claro: ir a por todas: “Con el nuevo reglamento, la sincro es mucho más exigente. Antes no existía el dúo mixto, por ejemplo, y ahora sí. Hay gente que solo hace solos o dúos y eso se nota. Yo quería centrarme en los solos este año, que no es olímpico. En los Juegos solo hay dúo y equipo, así que este año era el momento”.

Sobre las comparaciones con las grandes de la sincro española como Ona Carbonell o Andrea Fuentes afirmó: “Ellas han hecho su camino. Son referentes y las admiro muchísimo. Pero yo no me quiero comparar. Esto es otra época, otra sincro, otra forma de competir. Ahora es mi momento y quiero brillar con mi estilo”.

La nadadora catalana sigue formándose fuera del agua estudiando comunicación. “Siempre se me ha dado bien escribir, me gusta hablar en público y tener herramientas para el futuro. Me gustaron las asignaturas y, aunque voy poco a poco, porque tengo muy poco tiempo, la verdad es que me está gustando mucho”, añadió Tió.