Iñaki Arechabaleta: "Que las otras dos candidaturas lleven el mismo entrenador demuestra su improvisación"

Iñaki Arechabaleta, candidato a la presidencia del Athletic Club en las elecciones que se celebrarán el próximo viernes en San Mamés, quiere que "el Athletic y Bilbao sean el centro del fútbol mundial" en 2023 con motivo del 125 aniversario de la fundación de la entidad rojiblanca.

El candidato se muestra sorprendido por el hecho de que las otras dos candidaturas compartan entrenador: "Es producto de todo lo que ha pasado en esta campaña. Llevamos mucho tiempo trabajando, tenemos un proyecto muy serio. Frente a eso hay improvisación en el resto de candidaturas que demuestra que tengan el mismo entrenador".

"Personalmente Ernesto Valverde me conoce mucho. Sabe que si me vota a mí no va a entrenar pero creo que hasta ahora sería su candidato favorito. Me ha sorprendido que los dos candidatos en un movimiento último presenten al mismo entrenador", añade.

Más allá del entrenador, cree que su proyecto es su principal baza: "El nombre de los entrenadores es importante pero los proyectos también tienen peso. En esa parte creo que vamos a aventajar a las otras candidaturas y con Bielsa también. Es un Bielsa mucho más potente del que conocimos hace diez años en Bilbao".

Reconoce que ya se ha movido en el mercado: "Nos hemos enterado de cómo es la situación de los jugadores que por filosofía y economía pueden ser fichables para el Athletic. Si hay posibilidades de reforzar la plantilla hay que hacerlo cuanto antes". En cuanto al objetivo del equipo no duda en que es "estar en Europa". Se muestra de acuerdo en la postura del club contra el acuerdo de CVC.