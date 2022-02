Ilia Topuria, el luchador que puede traer la UFC a España

Ilia Topuria, es luchador de la UFC, invicto 11-0 y con un fututo espectacular. Nacido en Alemania, de origen georgiano y viviendo en España desde los 15 años. "Siempre desde que empecé me imaginé como pronunciaban mi nombre en el primer combate de la UFC", señala Ilia que empezó en la lucha grecorromana y posteriormente probó MMA y Boxeo.

Tiene origen en Georgia y a los quince se trasladó a España por lo que lleva los dos países en sus banderas durante los combates: "Todo lo que he conseguido es aquí en España, es mi casa. Y Georgia porque es el lugar de mis padres y lo llevo en el corazón pero España es España. "No hay lugar en el mundo que tenga que envidiar a Alicante y he viajado por todo el mundo"

Uno de los temas que está tratando en sus reuniones es que haya un evento de UFC en España, algo que podrá ser realidad "cuando consiga entrar en el Top5". Este año planea tres peleas y si las gana conseguiría entrar en el top5. Pelear en España en un evento de UFC "sería un sueño hecho realidad"